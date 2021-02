F1, Wolff: "Alonso sarà competitivo, è un pilota molto tenace”

Dimesso dall’ospedale dopo la caduta in bicicletta e la conseguente operazione alla mandibola, l’obiettivo di Fernando è ora quello di calarsi nell’abitacolo della sua Alpine A521, che verrà presentata il 2 marzo, e prendere confidenza con il mezzo. Fernando Alonso si sta infatti preparando al meglio per recuperare dall’incidente avuto in bicicletta ed essere in piena forma per i test ufficiali in Bahrain, previsti a partire dal 12 al marzo prossimo.

Ovviamente c’è molta curiosità intorno al ritorno in F1 del pilota asturiano. A dire la propria sul tema è stato il Team Principal della Mercedes Toto Wolff: “Alonso è uno dei piloti più forti e tenaci. Non vedo l’ora di vederlo in pista contro i più giovani. Fernando è un pilota estremamente competitivo e talentuoso, oltre ad essere per natura tenace e combattivo. Sono sicuro, quindi, che darà il meglio di sé per dimostrare che è ancora in grado di ottenere ottimi risultati“, le parole rilasciate dal manager austriaco a Speedweek.

OMNISPORT | 23-02-2021 15:47