F1, Wolff: "Hamilton e Russell vanno oltre i limiti della macchina"

25-07-2022 21:02

Il 2022 per la Mercedes non è stato finora un grande anno. Zero vittorie e nove piazzamenti sul podio, compresi il secondo posto di Lewis Hamilton e il terzo di George Russell nell’ultima gara in Francia. Secondo Toto Wolff i due piloti stanno facendo in questo campionato un lavoro straordinario.

Queste le parole del team principal dopo l’ultima gara: “Quando si lotta per un titolo, la concentrazione è al 100% per battere l’avversario. Quest’anno è diverso perché stiamo lottando contro la macchina – così Wolff -. Si vede un sette volte iridato su una macchina ancora non competitiva per il mondiale“.

Wolff ha elogiato così il lavoro di Hamilton, ma anche quello di Russell: “Stanno spingendo al massimo senza fare errori. Lewis e George stanno andando oltre i limiti della macchina in questo momento”.