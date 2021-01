F1, Wolff: “Non siamo preoccupati, il contratto con Lewis si farà”

Le trattative tra la Mercedes e Lewis Hamilton per il rinnovo del contratto procedono, ma intanto, il pilota sette volte campione del mondo è dallo scorso 1 gennaio ufficialmente disoccupato.

Una situazione che però non turba minimamente la Mercedes che, come sottolineato dallo stesso team principal Toto Wolff, arriverà a definire e a limare tutti i dettagli con il proprio alfiere per ufficializzare quanto prima il rinnovo.

Nessuna fretta dunque per la scuderia che sta dominando la scena nel Circus dal 2014, anno dell’avvento della tecnologia ibrida, certa che un accordo definitivo tra le si parti verrà trovato.

“Non siamo preoccupati, né vogliamo fissare una data precisa – ha dichiarato Toto Wolff, citato da Corriere dello Sport – È una cosa che si farà e forse la firma arriverà poco prima dei test”.

OMNISPORT | 12-01-2021 10:39