FA Cup: il Manchester United punta l'Arsenal

Il Manchester United è atteso da un finale di stagione decisamente impegnativo. Oltre agli impegni in Premier League e alla doppia sfida con il Milan in Europa League, c’è anche l’FA Cup all’orizzonte.

Istituita nel 1871, la FA Cup è la principale coppa di calcio inglese e la più antica competizione ufficiale di calcio al mondo. L’Arsenal è il club che ha vinto più edizioni (14). I Gunners sono stati eliminati quest’anno, occasione d’oro per i Red Devils (attesi dalla sfida, valida per i quarti di finale, con il Leicester il prossimo 21 marzo) per avvicinarsi al record dell’Arsenal. Il Manchester United ha vinto l’FA Cup 12 volte (l’ultima nel 2015/16).

OMNISPORT | 01-03-2021 08:56