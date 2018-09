Fabian Ruiz: "Dimostrerò che valgo 30 milioni"

Fabian Ruiz in un'intervista a Marca ha parlato della sua avventura a Napoli: "Ho tanta voglia di poter iniziare e giocare. Mi sono trascinato dietro una lesione all'adduttore per tre settimane, ma ora sto bene. Affronto il cambiamento con tanta voglia di far bene. Mi sembra ottimo per il mio futuro per questo ho deciso di cambiare. È importante per me, per il nuovo paese e perché mi trovo di fronte ad un ambiente diverso. Ma non vedo l'ora di debuttare e fare bene".

"I 30 milioni? Ti dà motivazione. Il Napoli ha fatto un grande sforzo sborsando 30 milioni per me e ora devo ripagarlo in campo. Più che una paura è una motivazione per dimostrare quanto valgo. Ancelotti ha vinto tanti titoli ed è, oltre che un gran tecnico, un'ottima persona. Imparerò molto da lui".

SPORTAL.IT | 09-09-2018 18:25