Fabio Caressa disoccupato: la battuta ironica per Diletta Leotta

Quanto sta accadendo sancisce una autentica rivoluzione, per quanto attiene agli scenari strategici futuri delle principali protagoniste del panorama televisivo contemporaneo: Sky non ha più i diritti della Serie A e, dopo la decisione dell’assemblea di Lega, di non assegnare all’emittente il pacchetto 2 il quadro, per uno dei principali broadcaster, si va complicando.

Tapiro a Fabio Caressa

DAZN ha affilato le sue armi e Sky dovrà adottare più di una soluzione convincente per non perdere diritti e abbonati di conseguenza, se non riuscirà a ribadire l’ampia offerta in questioni calcistiche: Fabio Caressa e gli altri si preoccupano? Striscia la notizia ha deciso, alla luce di questa svolta, di portare il Tapiro d’Oro al noto telecronista, voce e giornalista di punta di Sky Sport, per ribadire il concetto.

Dopo 17 anni si interrompe, dunque, una egemonia che ha decretato anche il successo di Caressa e degli altri protagonisti di un’era favolosa che sembra dal futuro incerto.

La battuta di Caressa su Diletta Leotta

Intercettato fuori da casa, Caressa ha ritirato il Tapiro: “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile”.

E in risposta a Staffelli, il giornalista di Sky si lascia andare anche a una battuta sull’ex collega Diletta Leotta, la quale dopo una gavetta nelle tv locali, aveva debuttato proprio a Sky nel ruolo prima di meteorina e poi di conduttrice: “I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato…”.

VIRGILIO SPORT | 30-03-2021 14:58