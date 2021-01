Fabio Pisacane, commossa lettera al Cagliari

Fabio Piscane è ufficialmente un giocatore del Lecce.

L’esperto difensore napoletano lascia il Cagliari dopo cinque stagioni e mezzo e un percorso fatto di tante emozioni, su tutte il debutto in A in un’età non più verdissima.

Prima di intraprendere la nuova avventura il giocatore ha voluto salutare il club rossoblù e la città sarda attraverso un sentito post su Instagram, specificando però come si tratti solo di un arrivederci:

“Cagliari, siamo al momento dei saluti – si legge – Il Calcio è fatto di cicli, che hanno un inizio e una fine. Quando sono arrivato non potevo immaginare che, qui da te, avrei trascorso tutto questo tempo nè che ti avrei amato così tanto da sceglierti come città della vita. Ogni partita. Ogni allenamento. Ho dato, sul campo, sempre tutto me stesso con il massimo della professionalità. Se qualche volta ho sbagliato…so che mi hai perdonato, perché sai che ho sempre provato ad onorare la tua gloriosa maglia”.

OMNISPORT | 19-01-2021 14:25