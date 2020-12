Fabregas racconta un aneddoto su Sarri

Cesc Fabregas, centrocampista attualmente in forza al Monaco, in un’intervista a “Tuttosport” ha svelato un aneddoto su Maurizio Sarri.

Il calciatore è stato allenato al Chelsea sia dall’ex Juve che dall’attuale tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

Sul rapporto con Sarri ha però spiegato: “Puntava tutto su Jorginho, a me non bastava fare la comparsa. Così sono andato via. È una persona di cuore, ma ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea. Una volta gli chiesi di spostare gli allenamenti dalle 15 alla mattina, perché per chi aveva figli come me era impossibile vederli. Lui ci disse che dovevamo allenarci a quell’ora perché una studiosa di Pisa aveva provato scientificamente che era l’orario migliore per allenare il corpo. Mah, sarà…”.

OMNISPORT | 07-12-2020 10:48