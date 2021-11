Faivre chiama il Milan: "Per imporsi lì bisogna prepararsi in anticipo"

09-11-2021 09:02

Romain Faivre lancia messaggi d’amore al Milan . In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brest ha parlato dell’interessamento dei rossoneri nei suoi confronti la scorsa estate .

” Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far tutto per andare al Milan. Fa favvero piacere sapendo che la mia carriera è iniziata di fatto solo la scorsa stagione. Per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo. Ho un preparatore atletico, un nutrizionista e un preparatore mentale per imparare a gestire al meglio emozioni e pressioni tipiche dei grandi club “.

Tra i suoi idoli , il ventitreenne francese ha rivelato essere presente anche un ex calciatore del Milan e uno che ancora oggi continua a fare le fortune dei rossoneri.

“Ronaldinho. Con lui ho amato il calcio. Da tifoso parigino mi ispiravano i suoi dribbling, la visione del gioco, l’efficacia per far gol e farne fare. In camera avevo tutti i suoi poster dal Psg, al Barcellona al Milan. Ibra è un giocatore incredibile che seguivo pure da tifoso del Psg “.

Parole di stima anche nei confronti dell’attuale tecnico rossonero Stefano Pioli , che ha riportato il Milan a lottare per il vertice della Serie A.

” Mi riconosco nel gioco di Pioli, nella volontà di fare bel gioco per vincere. Lo dimostra in campionato. In Champions meriterebbe qualche punto in più”.

Sullo sfondo il sogno della partecipazione al Mondiale di Qatar 2022 con la Francia , per difendere quel titolo conquistato in Russia nel 2018.

“ Fino a un anno fa ero l’unico a crederci. Ma sono molto ambizioso e nella vita è importante credere nei sogni. La Serie A può aiutarmi a realizzarli. Ma nel calcio si va per tappe. Il 21 affronto il Lens, poi a gennaio vedremo” .

