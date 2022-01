Faivre verso il Lione, è stato obiettivo del Milan

29-01-2022 15:21

Romain Favre è ormai a un passo dal Lione, che verserà al Brest 18 milioni di euro, bonus compresi. Il trequartista francese era un obiettivo del Milan nella scorsa finestra di mercato. Non è sceso in campo ieri in Coppa di Francia contro il Nantes e firmerà con il Lione un contratto fino al 2027. Il Monaco, che vanta il 20 per cento sulla rivendita del giocatore, guadagnerà circa 3 milioni di euro. La notizia è riportata da FootMercato.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT