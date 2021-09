Falcao, debutto con goal col Rayo Vallecano

E’ iniziata col botto l’avventura di Radamel Falcao con il Rayo Vallecano, che non ha avuto problemi nel superare nel proprio stadio il fanalino di coda Getafe: secco 3-0 che ha visto anche la firma del bomber colombiano.

Partito dalla panchina (nell’impegno precedente col Levante non era stato convocato), l’ex Monaco si è alzato per subentrare a Nteka al 71′, sul punteggio ancora in bilico di 1-0: il raddoppio di Ciss ha messo le cose in chiaro, seguito dal tris di Falcao all’81’ con una bella botta di destro ad incrociare, imparabile per il portiere avversario.

Esultanza d’obbligo con tanto di bacio allo stemma di un club che ha voluto credere in lui dopo le difficoltà incontrate in Turchia al Galatasaray: l’ultima rete realizzata risaliva allo scorso 8 maggio nel 3-1 rifilato al Besiktas, in un match valido per il terzultimo turno della Süper Lig.

Falcao e i tifosi del Rayo Vallecano si augurano che questa sia soltanto la prima gioia di una lunga serie, utile magari per festeggiare la permanenza in Liga dopo due stagioni trascorse nel limbo della Segunda División.

OMNISPORT | 18-09-2021 17:21