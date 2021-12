Fallimento Catania, la preoccupazione di Ghirelli

23-12-2021 12:17

Il campionato di Serie C è turbato dalla notizia del fallimento del Catania Calcio, decretato dal Tribunale del capoluogo siciliano.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso di fallimento di una società a stagione in corso negli ultimi anni in Lega Pro, ma ora, prima ancora di capire cosa ne sarà del sodalizio rossazzurro nella prossima stagione, al presidente dell Lega Pro Francesco Ghirelli e alle altre società preme capire se il Catania riuscirà ad ottenere l’esercizio provvisorio per chiudere regolarmente il campionato.

Lo stesso Ghirelli ha espresso tutta la propria preoccupazione quotidiano ‘La Sicilia’: “Purtroppo la nostra preoccupazione ha avuto conferma, siamo in attesa di verificare ogni aspetto. Dobbiamo capire se l’esercizio provvisorio possa permettere al club di portare al termine il campionato. Mi auguro che le risorse economiche reggano, per il bene di tifosi e città prima ancora che del campionato. Di futuro discuteremo più in là, conta il presente del Catania”.

OMNISPORT