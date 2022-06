Fatih Karagümrük, Pirlo si presenta e spiega la scelta

13-06-2022 18:50

La notizia dell’arrivo di Andrea Pirlo in Turchia come nuovo allenatore del Fatih Karagümrük ha catturato le prime pagine degli organi di informazione locali, così la presentazione ufficiale è stata trasmessa addirtitura dalla televisione di stato Trt.

C’era curiosità per le prime parole dell’ex allenatore della Juventus, che ha scelto di rimettersi in discussione come tecnico partendo da una squadra di media classifica della Süper Lig.

Il campione del mondo 2006 ha spiegato così la propria scelta: “Per me è importante ricominciare dopo un anno di stop. Questo club ha i miei stessi obiettivi, che sono fare bene e migliorarsi ha i miei stessi obiettivi, che sono fare bene e migliorarsi, penso sia un’ottima opportunità per la mia carriera. Da appassionato di calcio ho sempre seguito i campionati esteri, compreso quello turco e in più ho visto che qui c’erano altri italiani che giocavano in questa squadra e questo mi ha spinto a seguirla anche negli anni passati. Ho avuto tanti contatti con squadre italiane ed estere, poi qualche settimana fa c’è stata l’opportunità di parlare con il club e abbiamo iniziato la trattativa”.

Tra le curiosità quella che vedrà Pirlo allenare nelle partite casalinghe allo stadio Ataturk di Istanbul, quello in cui il Milan perse la finale di Champions 2005 contro il Liverpool ai rigori: “Non ho un bel ricordo, ora spero che mi porti a tanti buoni risultati. Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere. Sono qui per fare bene e per cercare di arrivare nelle prime posizioni della Super Lig. Porterò qui le mie idee, cercando di vincere e allo stesso tempo di giocare bene” ha aggiunto Pirlo.

Una battuta anche sul mercato: “Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso cercherò di sfruttarli al meglio, ma non mi piace parlare di giocatori che non fanno parte della nostra rosa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE