Favola Trajkovski: dal fallimento del Palermo agli Europei

Il 2019 è, ancora oggi, un anno ricordato con dispiacere dai tifosi del Palermo, dichiarato fallito in seguito a gravi inadempienze finanziarie che decretarono la ripartenza dalla Serie D e l’inevitabile smantellamento di una squadra di sicuro valore.

Tra i calciatori presenti in quella rosa c’era anche Aleksandar Trajkovski, attaccante nord-macedone appena convocato per gli Europei in partenza l’11 giugno. Una soddisfazione immensa per chi, alla pari del connazionale Nestorovski, ha vissuto l’inferno prima dell’attesa rinascita.

Di tracce, in maglia rosanero, Trajkovski ne ha lasciate ben poche, soprattutto in Serie A: appena quattro goal in due campionati e inevitabile retrocessione in Serie B, dove i numeri personali a livello realizzativo sono migliorati (8 reti nell’annata 2018/2019).

Le difficoltà economiche e il conseguente crollo societario hanno fatto sì che le strade del Palermo e di Trajkovski si separassero: impensabile ripartire dalla Serie D per un giocatore non di livello assoluto ma comunque con buon mercato, tanto che dall’estate 2019 milita in Spagna tra le fila del Maiorca.

Di tutto ciò non ha risentito la sua storia con la Macedonia, che nel frattempo ha aggiunto la dicitura “del Nord” al nome: nella squadra diretta dal ct Angelovski è uno dei punti fermi, simbolo di una generazione splendente che ha regalato a un intero popolo la prima storica partecipazione ad una grande competizione.

Il 31 marzo, Trajkovski è stato protagonista del clamoroso blitz in terra tedesca che ha permesso alla Macedonia del Nord di piazzarsi in una posizione privilegiata nella classifica del girone di qualificazione ai Mondiali: altro grande obiettivo della ‘Cenerentola d’Europa’ che sogna in grande.

OMNISPORT | 20-05-2021 23:36