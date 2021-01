Federer: "Bello stare in famiglia"

Roger Federer ha vissuto un anno lontano dal tennis e non solo per la pandemia ma per le operazioni a cui si è sottoposto.

L’ultima apparizione risale alla semifinale degli Australian Open 2019 e l’ex numero uno ha recentemente annunciato che non prenderà parte al primo salm dell’anno.

L’elvetico si è raccontato in un’intervista al settimanale Schweizer Illustrierte parlando della famiglia e dello stare a casa

“Beh, già nel 2016 avevo provato cosa volesse dire rimanere a casa dopo un’operazione al ginocchio.Devo dire che nonostante tutto quest’anno è passato veloce come un anno nel tour. Per noi era un’assoluta novità stare in un solo posto. Potevamo fare dei progetti, tipo: “Cosa facciamo questo mercoledì? E il prossimo?”. Poi c’erano sempre nuove situazioni e nuove regole a cui doversi adattare, è stato qualcosa di completamente nuovo”.

Lo svizzero, almeno per un anno si è goduto la famiglia e ha vissuto “normalmente”.

OMNISPORT | 02-01-2021 15:31