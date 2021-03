Federer parla di Del Potro: "Valuti bene i tempi di recupero"

Roger Federer, questa settimana a Doha, ha fatto il suo ritorno in campo dopo un anno di stop.

Di lui aveva parlato anche Juan Martin Del Potro, che alle prese con un nuovo problema fisico aveva spiegato di ispirarsi proprio allo svizzero. Non è mancata così una “replica” da parte dell’ex numero uno al mondo.

“Spero che Juan Martín possa tornare presto in pista. I problemi che ha avuto sono molto gravi, gli infortuni sono senza dubbi peggiori di quelli che ho subito io, ma quando hai raggiunto un livello così alto senti che hai ancora qualcosa da offrire.

Lo so, ci vorrà un po’ e quello che gli direi è di essere intelligente quando sceglierà il momento di competere di nuovo e in quali condizioni. Quando si entra in campo non c’è scampo, solo lì vedi davvero il livello che hai”.

OMNISPORT | 12-03-2021 21:28