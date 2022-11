Federer, voglia di tennis: “Ma il ginocchio non è pronto”

30-11-2022 18:27

Il ritiro dalle scene fa ancora male, la voglia di tennis è rimasta intatta, un po’ meno quel ginocchio malconcio che lo ha portato ad appendere la racchetta al chiodo: Roger Federer si presenta così all’evento Uniqlo a Tokyo.

Nel corso dello stesso il pluricampione svizzero offre lezioni di tennis a ragazzi “fortunati” che puntano a carpire segreti dal loro idolo.

Federer non ha esitato nel raccontare qualche progetto: “Mi piacerebbe andare a giocare in luoghi in cui non sono mai stato per ringraziare i fans che mi hanno supportato per tutta la mia carriera, e poi mi piacerebbe organizzare esibizioni ma al momento ho le mani legate, il mio ginocchio non me lo permette, i medici dicono che devono usare cautela e pazientare ancora qualche mese, mi piacerebbe anche cimentarmi in altri sport, ma devo prendermi del tempo per tornare in forma”.