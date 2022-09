Federer: "Voglio giocare l'ultimo match insieme a Nadal"

21-09-2022 23:28

Roger Federer si prepara all’addio al tennis: il fuoriclasse svizzero giocherà la sua ultima gara in doppio con Rafa Nadal. “Non sono nella condizione di giocare in singolare. Conosco i miei limiti. Non voglio complicare le cose in Laver Cup. Giocherò il doppio la prima giornata, poi tutti sono d’accordo, anche il capitano Bjorn Borg, che da sabato in singolare al mio posto ci sarà Matteo Berrettini. L’obiettivo è giocare il doppio con Rafael Nadal, sarebbe fantastico, è stato un grande rivale”.

Sul suo ritiro è chiaro: “Ho avuto molto tempo per pensare, è oltre un anno che non gioco. La decisione è corretta, è anche l’unica che potevo prendere. Avrei voluto vedere la gente contenta, mi spiace di aver visto così tante persone tristi per questa decisione“.