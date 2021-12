Federica Brignone: "La gara per cui sono più arrabbiata"

19-12-2021 13:03

Rabbia per Federica Brignone, fuori dal podio del SuperG di Val D’Isere per un solo centesimo.

A fine gara queste le parole dell’azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Oggi non mi rammarico per il centesimo, ma per non avere sciato veramente bene per metà gara: ho patito la compressione nel finale, fatico a stare chiusa, sono andata sull’esterno e appena incidi un attimo su questa neve aggressiva perdi centesimi. Potevo avvicinarmi a Sofia (Goggia, n.d.r.) e Mowinckel: questa è la gara di cui sono più arrabbiata”,

OMNISPORT