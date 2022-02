Federica Brignone: "Qualcosa non ha funzionato"

26-02-2022 16:50

Federica Brignone, diciassettesima a Crans Montana, si è così espressa sulla sua prestazione: “Anche oggi ha soffiato un po’ di vento per tutte, non una cosa eclatante come in prova. Io sinceramente ho avuto anche delle buone sensazioni, pensavo di aver fatto tante cose giuste ma evidentemente non hanno funzionato”, le parole riprese dalla Fisi.

“Ho fatto due training molto solidi, in cui a parte il tempo e le condizioni di luce c’erano degli ottimi intertempi e non avevo fatto tutto bene; invece, oggi mi sembrava di aver messo insieme i pezzi ma ho preso troppo nella prima parte”.

OMNISPORT