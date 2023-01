Federica Brignone si gode il 50esimo podio: "Solo il primo obiettivo"

08-01-2023 18:20

Federica Brignone ai microfoni della Fisi ha commentato soddisfatta il suo secondo posto nel gigante in Slovenia: “Sono molto soddisfatta: il 50esimo podio era il primo obiettivo della stagione. Quello che è positivo è come sto sciando, l’atteggiamento che ho, quello che metto in pista, ed è la cosa migliore. Speravo di partire un po’ meglio in generale, poi ho trovato ottimi risultati che mi hanno permesso di aumentare la confidenza”.

La Shiffrin ha raggiunto la Vonn come numero di vittorie assolute: “Era la più grande di sempre, almeno per me, anche prima di questa vittoria e oggi l’ha dimostrato con due grandi manche. In Slovenia non ero mai riuscita a fare buone gare, sono contenta di esserci riuscita”.