Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, si candida alla presidenza del calcio femminile

Federica Cappelletti ha annunciato la candidatura per la carica di presidente della Divisione Femminile professionistica: dovrebbe sfidare Ludovica Mantovani, attuale numero 1 del calcio in rosa

16-06-2023 17:44

Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, ha deciso di scendere in campo presentando la sua candidatura alla carica di presidente della Divisione Femminile Professionistica.

Cappelletti annuncia la sua candidatura

Ad annunciare la volontà di scendere in campo per il ruolo di presidente della Divisione Femminile Professionistica è stata la stessa Federica Cappelletti nel corso di un’intervista all’Agenzia Ansa alla quale ha rivelato: “E’ vero, ho deciso di dedicarmi alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile in Italia in un’ottica pienamente sostenibile”. La vedova di Paolo Rossi avrà molto probabilmente come avversaria nella sua candidatura Ludovica Mantovani, che in questo momento ricopre la carica di presidente della Divisione Femminile.

Chi è Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi

Federica Cappelli è nata a Perugia nel 2097 e si è laureata sia in Lettere Moderna che in Scienza della Comunicazione, lavora come giornalista presso la Nazione e SalutePiù25. E’ la seconda moglie di Paolo Rossi che ha conosciuto nel 1998 ma i due hanno cominciato la loro relazione soltanto nell’estate del 2008. Due anni dopo hanno deciso di sposarsi e dalla loro unione è nata Maria Vittoria nel 2010 e Sofia nel 2012. La Cappelletti è anche presidente della Paolo Rossi Foundation.

Calcio femminile, cosa è la Divisione Professionistica

La Divisione Femminile Professionistica è un soggetto che nascerà di fatto solo dal 1 luglio 2023 ed è stata istituita nel Consiglio Federale dello scorso 21 aprile. Si tratta di un progetto volto a dare maggiore autonomia gestione e amministrativa al mondo del calcio femminile professionistico e che avrà lo scopo di organizzare la serie A femminile, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e il campionato Primavera 1. In quella occasione il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha spiegato che la creazione di questa divisione va considerata come l’anticamera di una vera e propria Lega. Le elezioni si terranno il prossimo 29 giugno.