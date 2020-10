Federica Pellegrini e il Covid: "Mia madre ha fatto il tampone"

Dal suo diario della quarantena, Federica Pellegrini estrapola emozioni intense e forse complicate da spiegare nel breve volgere delle stories di Instagram. Giunta al settimo giorno dal primo tampone positivo, la pluricampionessa olimpica ha esordito con un viso e un’espressione più rilassati, rispetto ai primi giorni: “Buongiorno ragazzi, parte il settimo giorno di quarantena. Questa è la prima mattina in cui mi sarei sentita di entrare in acqua e fare l’allenamento, quindi bene”, ha detto. Secondo quanto affermato dalla stessa Pellegrini, il suo prossimo tampone è in calendario lunedì.

Federica Pellegrini ha accompagnato la madre a fare il tampone

Federica Pellegrini ha raccontato poi di aver accompagnato la madre a fare il tampone, dopo che aveva iniziato anche mamma Cinzia ad accusare i primi sintomi: “Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone con distanziamento e mascherina, lei non ha mai guidato a Verona…”. Una situazione a cui la Pellegrini ha voluto poi aggiungere una precisazione: “Sono una persona molto responsabile e molto disciplinata. Quindi mi preme dire che se sono uscita, mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl“.

Lo stato di salute di Federica Pellegrini: “Sintomi più lievi”

La Divina si è soffermata anche sui sintomi: “I sintomi sono sempre più lievi, tipo il mal di testa è quasi inesistente, il gusto e l’olfatto non li ho ancora recuperati, la febbre non compare da due giorni”. L’oro olimpico di Pechino fa poi le differenze con l’influenza stagionale, come chiesto dai suoi followers: “Io non sono medico ma parlo per la mia esperienza personale…”, la premessa della campionessa.

“Anzitutto – ha aggiunto Fede – non ho mai sentito un senso di stanchezza del genere al punto da mettermi a letto e avere bisogno di riposare. Non ho mai dormito così tanto… nei giorni scorsi mi è capitato anche di farlo per 20 ore al giorno. Non mi è mai passata la fame. Anzi, ho mangiato tanto facendo regolarmente colazione, pranzo e cena”.

VIRGILIO SPORT | 21-10-2020 16:31