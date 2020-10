Federica Pellegrini e la sua lotta contro il Covid: aggiornamenti

Federica Pellegrini mantiene saldo il legame con i suoi estimatori, i suoi innumerevoli e attenti followers aggiornandoli attraverso le stories di Instagram. Una puntuale enucleazione di sintomi, temperatura e stati d’animo legati e alla sua personale gara contro il Covid, a cui è risultata positiva pochi giorni fa e che le ha impedito di partire per Budapest.

Si era mostrata sconfortata e in lacrime, il giorno dopo l’esito positivo del tampone, Federica. E poi aveva avvisato i suoi ammiratori, i suoi tifosi di quanta fatica provava anche solo nell’alzarsi dal letto. Una debolezza inedita e inaspettata, per una atleta del suo spessore agonistico e della sua tenuta muscolare ed atletica. La Pellegrini si è detta molto debole e nel terzo giorno ha incominciato anche a perdere gusto e olfatto.

Federica Pellegrini: quinto giorno di quarantena

Il quinto giorno, Federica, lo inizia con delle notizie più confortanti: “Buongiorno a tutti, ragazzi. Mi sono appena svegliata: oggi ho 36,5, quindi molto bene. Anche ieri ho fatto tutta la giornata senza febbre: sono riuscita ad alzarmi, a fare due cose per casa”.

In questo breve video, postato su Instagram, Fede ha sottolineato ancora le conseguenze sul piano fisico del coronavirus: “Quello che ho notato, di questo virus, è che provoca tanta stanchezza muscolare”.

La perdita di gusto e olfatto: la testimonianza della Pellegrini

Una condizione che aveva descritto con parole crude, al quarto giorno di diario dalla quarantena: “Buongiorno a tutti – aveva detto ai suoi followers con accanto uno dei suoi bulldog – inizia il mio quarto giorno di quarantena, stanotte è stata la prima che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho avuto febbre. Però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto mal di testa tutto il giorno e febbre a 37.4 senza poter prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto e poi l’olfatto – prosegue – Non sento gusti e odori e ieri ero tutta rotta, era come avere un peso sullo sterno incredibile. Ora questo peso è andato un po’ via, si è alleviato, ma ho la spina dorsale a pezzi perché sono sdraiata tutto il tempo e stando in piedi mi stanco velocemente. Però dai, se il buongiorno si vede dal mattino… Speriamo bene”.

VIRGILIO SPORT | 19-10-2020 16:00