Federica Pellegrini: "Se CR7 mi invitasse a cena..."

Che Federica Pellegrini sia una grande tifosa della Juventus è cosa nota, così come è lecito pensare che l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo abbia acceso in lei ancor più entusiasmo. Quel che è nuovo è che la bella nuotatrice ha recentemente confessato di coltivare un sogno che, guarda caso, riguarda proprio il cinque volte Pallone d’oro. “Se Cristiano Ronaldo mi invita a cena? Rispondo di sì”, ha candidamente confessato la Pellegrini a Mediaset, aggiungendo: “Mi piacerebbe davvero tanto conoscerlo e non sarebbe neppure il caso di essere maliziosi, tanto è sposato o fidanzato con figli, non credo ci siano problemi…”.

La campionessa non vede l’ora di poter ammirare CR7 anche in campo: “Credo che andrò allo Stadium più spesso – continua ai microfoni Mediaset – perché mi piacerebbe vederlo giocare così come tutti i più grandi atleti non solo del calcio, ma anche degli altri sport come il nuoto e il tennis. Mi incuriosisce molto il fatto di poterlo andare a vedere dal vivo”.

Una curiosità di carattere prettamente professionale per Federica, attualmente “single e felice” come ha confessato alla Gazzetta dello Sport. Rispedite al mittente dunque le voci sul presunto flirt con Alberto Tomba: “La presenza di Tomba al mio compleanno – ha detto Federica alla rosea – ha scatenato tutti, ma ci abbiamo riso su: Alberto mi ha telefonato per dirmi che grazie a me era tornato in prima pagina sulle copertine per il gossip!”.

Intanto, mentre la Divina del nuoto azzurro dissipa ogni possibile dubbio sul prosieguo della sua carriera, ufficializzando la volontà di continuare fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cresce la curiosità per vederla al debutto in qualità di giudice di “Italia’s Got Talent”, al via su Tv8 in autunno.

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 11:53