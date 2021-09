Felice Evacuo riparte dalla Juve Stabia

A 39 anni compiuti Felice Evacuo non ha alcuna intenzione di fermarsi. E anzi rilancia la sfida.

L’attaccante di Pompei, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Catanzaro, è stato infatti ingaggiato dalla Juve Stabia, formazione che milita nel girone C della Serie C.

Con le “Vespe” allenate da Walter Novellino Evacuo andrà alla caccia della quarta promozione in B in carriera dopo quelle con l’Avellino (2005), lo Spezia (2012) e il Novara (2015), alla quale aggiungere quella con il Parma del 2017, sebbene in quella stagione Evacuo lasciò il club emiliano nella finestra di mercato di gennaio.

Evacuo cercherà inoltre di incrementare il proprio bottino di gol in Serie C, della quale è attualmente il miglior cannoniere di tutti i tempi con 172 reti realizzate.

Queste le prime parole del giocatore dopo la firma sul contratto fino al prossimo 30 giugno: “Alla chiamata non ho esitato, Castellammare di Stabia è una piazza importante. Sono qui per fare bene e mi metto subito a disposizione di mister e compagni”.

La Juve Stabia sarà il quinto club campano della carriera di Evacuo dopo Turris, Avellino, Benevento e Nocerina.

OMNISPORT | 08-09-2021 18:37