Felipe Anderson-Lazio, possibile divorzio

Felipe Anderson, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da infortuni e da qualche incompresione con il suo allenatore Inzaghi, ha finito al meglio il campionato collezionando ottime prestazioni e realizzando anche la rete nell'ultimo turno contro l'Inter.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Lazio non vorrebbe rischiare di perdere il talento brasiliano a parametro zero e quindi, senza rinnovo, valuterebbe le eventuali offerte che si dovranno aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Le squadre maggiormente interessante sono Chelsea e Liverpool in Premier League ma anche il Monaco nella Ligue 1 francese.



SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:35