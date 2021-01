Fenerbahçe, tutta la felicità di Mesut Özil

L’ex trequartista di Real Madrid e Arsenal è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Dopo una lunga trattativa tra lo stesso giocatore e l’Arsenal, che ha portato il club di Londra a versare nelle tasche del tedesco ben 7 milioni di euro di buonuscita, il Campione del Mondo 2014 ha finalmente potuto coronare il proprio sogno di andare in Turchia.

Durante la presentazione, Ozil ha espresso tutta la sua felicità per questo nuovo capitolo della sua carriera:

“Ho giocato in grandi club, ma per me il Fenerbahce è un’altra cosa. Apprezzo tantissimo questa squadra e spero che sarà tutto bello. Quando guardavo il Fenerbahçe mi piaceva Jay-Jay Okocha per il suo stile di gioco mentre nella squadra attuale non vedo l’ora di giocare con Dimitris Pelkas, visto che giochiamo nella stessa posizione ed è un giocatore di grande talento”.

OMNISPORT | 27-01-2021 15:55