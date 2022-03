Fernando Alonso: "La Alpine lotterà presto per il titolo"

11-03-2022 20:45

Fernando Alonso si è detto sicuro che presto la Alpine potrà lottare per il Mondiale di Formula 1 nel breve-medio periodo, dopo le modifiche del regolamento di F1 attuate da quest’anno.

“Pensiamo che potrebbe esserci una possibilità, con la nuova serie di misure avviate quest’anno, che a breve e medio termine l’Alpine possa essere in grado di competere per un campionato. Ecco perché siamo qui ed ecco perché lavoriamo così duramente per arrivare al risultato”, sono le parole raccolte da formula1.com.

OMNISPORT