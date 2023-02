Fernando Llorente saluta il calcio giocato: “Ho tutto chiaro”

L’attaccante spagnolo ospite di Movistar Plus ha dichiarato che non calcherà più un campo da calcio e che sta valutando altre attività per capire cosa fare adesso che ha appeso gli scarpini al chiodo.

16-02-2023 18:32

Fernando Llorente lascia il calcio. L’ex centravanti della Juventus otto mesi fa ha chiuso la sua esperienza con l’Eibar e ha deciso che la sua carriera da giocatore può finire qui.

Ospite di Movistar Plus per commentare la gara di Champions League tra PSG e Bayern, Llorente ha definito il suo futuro: “Sono contento e sono felice così, ho tutto chiaro, la mia ultima esperienza calcistica si è chiusa a giugno, non mi vedrete più correre in un rettangolo verde”.

Prossimi traguardi? Opinionista e ancora tanto sport, poi chissà. “Sto ancora valutando cosa mi piace fare e non fare, mi piace commentare le partite ma anche tenermi in forma giocando a tennis e a padel, poi vedremo”.

Lo spagnolo chiude una carriera fatta di 650 partite, più di 200 gol ed il passaggio in diversi top club europei, oltre la vittoria di un mondiale nel 2010 con la Spagna.