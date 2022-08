Ferrari, altro flop in Belgio: speranze finite, caccia al responsabile

28-08-2022 16:46

Più che una cavalcata Mondiale, la stagione di Formula 1 comincia ad assomigliare a un calvario per i tifosi della Ferrari. Il Gran Premio del Belgio poteva e doveva essere quello del riscatto per le Rosse, visto il tempo a disposizione per migliorare la vettura e ritrovare morale ed entusiasmo: invece è finita come peggio non si poteva, con Sainz terzo a fatica dopo essere partito dalla pole e Leclerc addirittura sesto. Chi continua a volare è la Red Bull, che sembra davvero di un altro pianeta.

I tifosi della Ferrari si arrendono: addio Mondiale

Sui social sono in tanti a pensare che i sogni mondiali delle Rosse si siano definitivamente persi nelle Ardenne. “Possiamo chiudere qui il mondiale di Formula1. Imbarazzante il non sviluppo Ferrari“, scrive Andrea. “Finita la stagione, finiti i sogni Ferrari“, la resa di Rossella. Mariano è più caustico: “Quindi abbiamo avuto due anni per studiare i regolamenti, abbiamo fatto un missile fragile, team non parliamone. Tutto è durato una decina di gare, e ora siamo con la solita Ferrari“.

Dominio Red Bull, troppo ampio il gap con Ferrari

Più che dar merito alle Red Bull, e in particolare a uno scatenato Verstappen, gli appassionati italiani preferiscono evidenziare le colpe della scuderia di Maranello. Brex è caustico: “Red Bull che sviluppa mentre Ferrari ferma sugli allori delle prime gare..arriverà anche la Mercedes senza che si rendano conto di come abbiano fatto”. Antonio attacca: “Superiorità imbarazzante di Verstappen. Ferrari inguardabile. Nella stagione non ha mai aiutato Leclerc”.

Processo a Binotto: altro grave errore con Leclerc

Mattia Binotto è uno dei ‘colpevoli’ ricorrenti dei flop Ferrari sui social. È così anche dopo Spa. Claudio è un fiume in piena: “Ne abbiamo viste di gare in cui la Ferrari dava alla Red Bull il gap che oggi subisce. Sono quelle dove poi saltava un motore, arrivava una safety car o Mattia the clown Binotto sperimentava autosabotaggi”. Gigi è senza parole: “Leclerc richiamato per provare il giro veloce e che invece perde la quinta posizione: bastaaaaaaaaa”.

Disastro Ferrari, non è solo colpa della sfortuna

Per molti altri, però, è semplicemente questione di sfortuna. Andrea Biz è ironico: “Maestra: Descrivi brevemente la stagione Ferrari. Alunno: Principio d’incendio sulla vettura di Leclerc nel corso del quarto giro del Gp del Belgio. Il pilota monegasco vittima di uno sfortunato episodio, con una visiera a strappo lanciata da un rivale che è finita nell’impianto di riscaldamento Ferrari, che ha cominciato a fumare”. Per Yuri invece è colpa dei responsabili dello sviluppo: “Ferrari imbarazzante, più si va avanti con la stagione più peggiora, gestione di aggiornamenti e della stagione da dilettanti. Macchina più forte di tre decimi nelle prime gare, ora sta a più di un secondo da Red Bull“.