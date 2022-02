Ferrari, Binotto: "Abbiamo sottovalutato un problema"

24-02-2022 19:06

Durante la seconda giornata dei test della Formula 1 a Barcellona è stato constatato dalle varie scuderie il fenomeno di porpoising sulle nuove vetture, ovvero il rimbalzo della monoposto sulla pista, causato dalla crescita del carico aerodinamico sull’ala anteriore.

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha così commentato il problema: “Penso che la maggior parte di noi abbia almeno sottovalutato il problema, ed ora siamo in fase di apprendimento. La soluzione è teoricamente semplice, ottimizzando le prestazioni cercando di evitare il rimbalzo della monoposto. Ma potrebbe essere un esercizio meno facile di quanto si creda. Sono abbastanza sicuro che a un certo punto la squadra arriverà alla soluzione, ma non sappiamo ancora quanto tempo sarà necessario. E chi ci arriverà prima credo che potrà contare su un vantaggio non da poco all’inizio della stagione”, sono le parole riportate da Motorsport.

