Ferrari, Binotto attende con ansia il nuovo simulatore

Qualcosa si muove a Maranello in vista della prossima stagione quando la Ferrari, finalmente, potrà contare su un nuovo simulatore per migliorare e accelerare lo sviluppo della propria monoposto.

A sottolineare l’importanza di questo cambiamento è lo stesso Mattia Binotto il quale non vede l’ora che l’installazione sia completata e già freme per sfruttare la nuova tecnologia.

“Il nuovo simulatore è stato assemblato e lo stiamo commissionando. Ci vogliono ancora due o tre mesi, l’intenzione è quello di usarlo a tempo pieno nella prossima stagione” ha dichiarato il team principal della Rossa.

“Ci sono ancora attività da fare in termini di correlazione, pensiamo che avere un simulatore efficace aiuti molto a capire i problemi come quelli avuti con il degrado degli pneumatici in Francia. Il nostro simulatore attuale non è il migliore della classe, quello nuovo sarà estremamente utile, ci serviva un passo in avanti” ha spiegato soddisfatto Binotto.

OMNISPORT | 18-08-2021 19:38