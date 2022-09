Ferrari, Binotto: "Leclerc e Sainz miglior coppia, ma voglio più vittorie"

23-09-2022 19:39

Nella giornata di oggi, tra i protagonisti del Festival di Trento c’è stato anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari. Il numero uno della Rossa ha mandato un messaggio chiaro a Leclerc e Sainz in vista delle prossime gare di campionato, dominato da Verstappen e dalla Red Bull.

Binotto ha fatto una richiesta ai due piloti della Ferrari: “Cosa vorrei di più da loro? Più vittorie. Io lo dico: è la miglior coppia che esista in F1. Proprio per come vanno d’accordo tra loro e per il contributo che si danno, per come si aiutano l’uno con l’altro. Io lo vedo anche durante le sessioni, durante i weekend di gara. Quando si discute il venerdì o il sabato, dopo le prove, su cosa sente uno e cosa sente l’altro, avviene uno scambio completamente aperto”.

La Ferrari è forte ma diversi errori hanno permesso a Verstappen di prendere il largo in classifica. Binotto sa bene che il prossimo anno servirà maggiore attenzione per vincere il titolo: “Entrambi sanno che migliorare la nostra vettura e la nostra squadra vuole dire, di base, provare a battere gli altri. Tra avere una macchina competitiva e la capacità di saper concretizzare ogni occasione c’è un altro passo da fare“, ha dichiarato al riguardo.