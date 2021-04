Ferrari, Carlos Sainz: "Vogliamo tutti di più"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato del suo ambientamento nella scuderia di Maranello alla vigilia della tre giorni di Portimao: “Sono contento di come sta andando in Ferrari, anche se vogliamo tutti di più e che le cose vadano meglio. Ecco perché io e il team continuiamo a lavorare duramente su questo”.

Sainz ha parlato anche delle Sprint Race: “Una gara in più nel fine settimana può rendere le cose interessanti, perché gareggiare è la cosa che preferiscono fare tutti i piloti. Un turno di prove libere in meno? Non credo che cambierà molto. L’anno scorso abbiamo fatto solo un’ora di prove a Imola, poi si è visto che per i piloti ha fatto poca differenza”.

OMNISPORT | 29-04-2021 18:38