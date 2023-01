Ferrari, Felipe Massa: "Kubica doveva sostituirmi"

19-01-2023 21:42

L’ex pilota della Ferrari Felipe Massa in un’intervista al portale polacco swiatwyscigów.pl ha raccontato un retroscena del 2012, quando Robert Kubica avrebbe dovuto sostituirlo come driver a Maranello, prima che tutto saltasse a causa dell’infortunio in un rally. “Mi è dispiaciuto molto per lui, perché ero sicuro che avrebbe preso il mio posto alla Ferrari. Non era un problema per me, perché se lo meritava, ma il suo incidente è stato qualcosa di inaudito”.

“È stato incredibile vedere cosa gli era successo, che fosse ancora vivo, oltre al fatto che un pilota bravo come lui abbia perso un’occasione importante per la sua carriera. Non avrei mai pensato che avrebbe corso ancora”.

Kubica e Massa furono protagonisti di uno storico duello in Giappone, nel 2007: “In quel momento ero sicuro che uno di noi, o forse entrambi, avremmo potuto essere puniti per quello che abbiamo fatto perché è stato davvero incredibile. Era l’ultimo giro e abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Io sono uscito di pista, l’ho ripreso, lui è uscito di pista ed è rientrato, ed è stato così in ogni curva. È stato davvero molto divertente”.