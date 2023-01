Ferrari, iniziato il collaudo: a Fiorano c’è Shwartzman

24-01-2023 16:30

Inizia a scaldare i motori la Ferrari in vista di un 2023 in cui vuole, necessariamente, tornare ad essere competitiva il più a lungo possibile.

Prima di alzare ufficialmente il sipario sulla nuova monoposto, la Scuderia ha deciso di affidare a Robert Shwartzman il primo giorno di collaudo della tre giorni programmata già da tempo in pista. Salito a bordo della SF-21, il terzo pilota darà le sue indicazioni in attesa di confrontarsi, poi, anche con Leclerc e Sainz i due “titolari” che invece inizieranno a girare da domani, mercoledì 25 gennaio.

L’obiettivo è prendere confidenza con le dinamiche da corsa in attesa dei test collettivi fissati a Sakhir, in Qatar, dal 23 al 25 febbraio, dal 5 marzo, poi, si farà sul serio con il primo GP della stagione.