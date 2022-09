Ferrari: le rivelazioni su Robert Shwartzman da parte di Binotto

16-09-2022 12:24

È notizia di ieri che la Ferrari affiderà a Shwartzman il sedile della F1-75 durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli USA che si svolgerà sul tracciato di Austin il prossimo 21 ottobre. La scuderia di Maranello lo ha confermato attraverso un tweet sui propri canali social.

Del resto in Ferrari, come in tutti glia altri team, il lavoro portato avanti al simulatore è di primaria importanza. Robert Shwartzman è l’attuale development driver del Cavallino che è stato elogiato in maniera piuttosto importante da Mattia Binotto. Proprio il TP della Rossa, ha ammesso come sia stato importante il suo contributo per quel che riguarda il lavoro al simulatore.

Un lavoro oscuro, che non è sotto la luce dei riflettori come quello che succede in pista nel weekend, ma che ha senza dubbio aiutato a raggiungere i risultati e i miglioramenti di questa stagione. Un lavoro lungo che parte prima dei test invernali e che prosegue durante l’anno, per tutta la durata della stagione.

“Robert è davvero un pilota fantastico – ha dichiarato Binotto, intervistato dai media a Monza – Penso che sia molto veloce, soprattutto su una F1. Ogni volta che ha guidato una F1 è stato molto veloce.

Nella realtà ci sono piloti che forse sono bravissimi in F3, F2 e poi però si perdono in ​​F1 perchè non riescono a mantenere degli standard piuttosto alti. Ecco se prendiamo come esempio Robert, lui è esattamente l’opposto. Sicuramente è stato fantastico in F3, F2, ma è molto forte anche in F1. Ritengo che sia un peccato per lui non avere un posto in questo momento in griglia. In questa stagione ha lavorato molto al simulatore. Ha lavorato tantissimo aiutando il nostro team nello sviluppo della attuale monoposto. Penso che come pilota sia migliorato, abbia sviluppato le proprie capacità e oggi è molto più maturo. Penso davvero che potrebbe meritare di avere un volante di una monoposto”

