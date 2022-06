Ferrari, Leclerc risponde a Binotto: "Voglio diventare campione"

10-06-2022 18:56

Solo qualche giorno fa, Binotto ha smontato il sogno dei fan della Ferrari: “Noi abbiamo dichiarato che volevamo tornare competitivi nel 2022. Quindi i nostri obiettivi erano e sono di essere competitivi, non di vincere il Mondiale. Sarebbe sbagliato trasformare l’obiettivo in ‘cerchiamo di vincere il campionato perchè siamo competitivi’…”.

Charles Leclerc, dopo le FP2 a Baku, ha contraddetto il team principal della Ferrari: “Obiettivo? Per me, personalmente, è essere campione del mondo. Credo nel team, abbiamo fatto un errore a Monaco ma non dobbiamo dimenticare neanche le buone gare fatte finora”.

Al termine delle FP2 anche Carlos Sainz ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non penso principalmente al mondiale, dopo ‘gli zero’ che ho preso, ho detto a me stesso che forse è meglio non pensarci troppo ma concentrarmi ad adattarmi il più veloce possibile a questa macchina e a fare un weekend alla volta senza fare errori, ma con la voglia di spingere in ogni gare per vincere il mondiale. Voglio andare poco alla volta e sono sicuro che così arriverà prima o poi”.

Leclerc ci crede, Sainz e Binotto meno. Da ciò che si è visto nelle prime gare della stagione sicuramente il monegasco ha ampie chance per vincere il Mondiale, ma ovviamente bisogna trovare continuità.