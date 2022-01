Ferrari, Leclerc: “Sarà più complicato guidare le nuove monoposto”

11-01-2022 12:01

La stagione di F1 ufficialmente deve ancora cominciare, ma piloti e meccanici stanno già lavorando sui vari simulatori e nei box per cercare di scoprire e capire tutte le novità che riguardano le monoposto del prossimo anno.

Tra le novità che caratterizzeranno la nuova stagione figura anche l’introduzione delle gomme da 18 pollici che equipaggeranno le prossime monoposto. Charles Leclerc è convinto che questo fattore possa rappresentare un’ulteriore sfida per i piloti.

“È un po’ diverso – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – Rende le cose piuttosto complicate, voglio dire, è una sfida per noi piloti e penso che sarà più impegnativo guidare quelle macchine in generale. Probabilmente ha un po’ più di finestra in cui lavorare e in condizioni di freddo sembrano abbastanza buone, ma è piuttosto complicato quando si usa l’auto ad alta velocità”.

