Ferrari, Leclerc: "Ultima vittoria importante", Sainz: "Semestre difficile"

21-07-2022 18:10

In vista del GP di Francia, i piloti sono intervenuti in conferenza stampa. Charles Leclerc non dimentica il passato: “Negli ultimi anni è stato difficile. Ma vengo dal GP in Austria, è stata una vittoria importante, specie a livello personale“.

Leclerc conosce bene la pista francese: “Ho iniziato a correre su una pista non lontano da qui. Ma a Le Castellet non sono venuto spesso prima di arrivare in F1. In Austria abbiamo vinto e recuperato qualche punto. Vediamo come andrà qua, dove negli ultimi anni è stato difficile anche a livello di gestione gomme”.

Carlos Sainz invece torna su un aspetto delicato: “Abbiamo un piccolo problema con la macchina in partenza, sappiamo cosa ci limita e dobbiamo lavorarci”.

Dopo la vittoria di Silverstone, Sainz ha archiviato l’incendio dello Spielberg. “Penso di cercare sempre di mettere tutto in disparte, con stress e concentrazione che restano a un livello molto simile. È stato un primo semestre difficile: prima per i problemi all’inizio, poi per i due zeri in quattro gare. È difficile da accettare”.