Ferrari, Sainz sogna la vittoria in casa e conta sul pubblico

18-05-2022 19:03

Carlos Sainz torna a casa e ha ribadito quanto non veda l’ora di correre il GP di Spagna: “Dopo due anni con pochissimi o nessun tifoso in circuito, sono contentissimo che in questa stagione ci sia il tutto esaurito su ogni tribuna. Detto questo, sono sicuro che il sostegno per la Ferrari e per noi piloti sarà enorme su qualsiasi tribuna e posso garantire fin da ora che io e la squadra ce la metteremo tutta per dar loroqualcosa per cui esultare. Speriamo in un grande weekend di gara in Spagna e con i tifosi felici in ogni angolo del tracciato”.

Una pista che Sainz conosce molto bene: “Quella di Barcelona-Catalunya – spiega Sainz al sito media della Ferrari – è una pista che qualunque pilota ricorda a memoria ma penso anche una di quelle che piace un po’ a tutti. Si caratterizza per un mix di curve da alta, media e bassa velocita’ che rende impegnativo trovare il giusto bilanciamento per estrarre la massima prestazione dalla vettura per l’intero giro. Le curve che mi piacciono di più sono la 3 e la 9: la 3 è una lunga piega verso destra nella quale siamo sottoposti a una forza G molto intensa dall’inizio alla fine, mentre la 9 e’ un curvone da alta velocita’ in salita che, almeno in qualifica, sara’ possibile affrontare in piena accelerazione. Questo circuito e’ davvero tosto e non vedo l’ora di poterci girare con queste vettura in condizioni ideali dopo le prove fatte ai test”.

Sainz ha chiaro l’obiettivo: “Il risultato – conclude il pilota spagnolo della Ferrari – è lo stesso di ogni gara: estrarre dalla nostra monoposto il massimo potenziale e, magari, lottare per vincere il Gran Premio. Certo, il fatto che sia la mia gara di casa la rende più speciale per tutti i tifosi che verranno a vederla sugli spalti, ma in termini di obiettivo questa rimane una gara come un’altra, nella quale cercare di dare il meglio”.

OMNISPORT