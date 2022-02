Ferrari, Sainz: “Posso lottare contro tutti della nuova generazione”

07-02-2022 13:24

Carlos Sainz non teme i piloti della nuova generazione. Dopo aver dimostrato di poter battagliare ad armi pari con Charles Leclerc per tutta la stagione, lo spagnolo è anzi arrivato davanti in classifica al termine della sua prima stagione vissuta in Ferrari.

Lando Norris e George Russell sono i due migliori piloti della newxt gen. I due talenti britannici saranno impegnati rispettivamente in Mc Laren il primo, dove la scorsa stagione ha rinnovato il contratto e in Mercedes il secondo. Dopo l’esperienza in Williams, Russell sarà infatti la seconda guida della scuderia tedesca e nuovo compagno di squadra di Lewis hamilton.

“Non mi considero parte della giovane generazione. Mi considero a un livello molto forte e in grado di lottare contro chiunque io possa sfidare – ha dichiarato Sainz, citato da GPFans – Mi diverto con ragazzi come Charles, Lando e George che andrà in Mercedes. È una generazione simile di piloti che, anche se non ho la loro età, mi diverto a combattere con loro. Penso che siano davvero su un buon livello, ma in un certo senso riescono sempre a essere corretti in pista, a mettere insieme buone battaglie e se guardiamo al centro gruppo e al modo in cui siamo riusciti a comportarci in gara, è stato davvero positivo”.

