Ferrero: "Giampaolo? Il Milan farà un grande acquisto"

Marco Giampaolo sempre più vicino al Milan. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ai microfoni di Tuttomercatoweb si esprime così sulle voci che accostano il tecnico doriani ai rossonero: "Leggo dai giornali che andrà al Milan, dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi".

Lunedì l'incontro che dovrebbe decretare l'addio: "Io sono un lettore attento di giornali. Giampaolo l’ho sentito, mi ha detto che va in vacanza e ci vediamo lunedì. Questo l’ho già detto, lo avete anche scritto. Nuovo allenatore? No, non sto facendo niente. Giampaolo è sotto contratto con me".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 12:31