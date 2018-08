Ferrero: "Porterò via la Roma a Pallotta"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in un'intervista al Corriere dello Sport parla a ruota libera del calcio italiano: "Lotito è il numero uno, il migliore. Ha un'intelligenza e una cultura superiori alla media. Quasi quanto me. Purtroppo però c'è Claudio, e Claudio è il più grande nemico di Lotito. Pallotta è un miracolato, è padrone di un sogno più grande di lui. Prima della Roma chi c… lo conosceva? Dicono che ha chiesto 800 milioni a chi voleva la Roma: affari suoi. Il prezzo di una società equivale a 1,8 volte il fatturato, fate i conti. La Samp fattura 100, la presi a 40. Prima o poi gliela soffierò, la Roma".

Il rapporto con i tifosi blucerchiati: "Non mi amano? Non avete visto cos'è oggi Bogliasco. Quando entrai per la prima volta in quegli spogliatoi c'erano tre docce scassate. Oggi c'è un progetto, la Samp avrà una nuova casa e c'è il museo della società, i nostri ragazzini non vivono più in mezzo a una strada, abbiamo anche stretto un accordo tecnico con la Vis Pesaro, introdotto la Next Generation e il 3 settembre ci sarà l'Open Day al Circolo della Polizia di Stato a Tor di Quinto".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 10:20