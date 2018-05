Festa Juve e addio Buffon, Ilaria D'Amico si prende la scena

Gli occhi erano tutti puntati su Gianluigi Buffon, all’ultima partita con la maglia della Juventus. Ma sabato all’Allianz Stadium di Torino non è passata inosservata la presenza di Ilaria D’Amico. La giornalista e compagna del portiere si è a sua volta presa la scena, catturando l’attenzione di curiosi e fotografi.

In occasione della festa scudetto e dell’addio di Gigi alla Vecchia Signora dopo ben 17 anni di militanza, erano presenti i principali affetti familiari del capitano, tra cui le sorelle maggiori Guendalina e Veronica, entrambe ex pallavoliste. Non poteva, quindi, mancare Ilaria, che per una volta è stata immortalata sugli spalti mentre teneva tra le braccia il figlio Leopoldo Mattia, avuto da Buffon, e con accanto gli altri due figli del calciatore, Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Alena Seredova,

Al 18′ minuto del secondo tempo, Buffon è stato sostituito e il pubblico di Torino gli ha tributato una standing ovation durata cinque minuti. Mentre tutti erano in piedi per applaudire il portiere, il figlio Louis Thomas, è scoppiato in lacrime. Ilaria D’Amico non si è fatta prendere dall’emotività e ha mostrato un sorriso sereno mentre coccolava la sua famiglia allargata.

La prima donna di Sky Sport ha mostrato lo stesso atteggiamento anche al termine del match, quando è scesa sul terreno di gioco. I baci al suo Gigi – felice e commosso per il tributo dello Stadium – non sono mancati.

I due, d’altronde, sono ormai una coppia consolidata e si parla sempre più insistentemente di matrimonio. Gigi attende che il divorzio da Alena Seredova sia ufficiale per sposare Ilaria. L’ex moglie del capitano, ospite al Matrix Chiambretti, ha lanciato una frecciata contro Gigi: “Adesso tornerò a tifare Juve con più forza” ha dichiarato sorridendo, per poi aggiungere che “con la D’Amico non c’è alcun rapporto”.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2018 11:29