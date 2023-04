Feyenoord, Slot: “La Roma non è solo Dybala e Abraham”

L'allenatore olandese: “Il 2-4 con la Lazio nei gironi? Non credo che domani finirà allo stesso modo”

19-04-2023 19:08

C’è ottimismo, ma anche cautela in casa Feyenoord alla vigilia della gara di ritorno con la Roma, valida per i quarti di Europa League, dopo la vittoria per 1-0 in Olanda. Il riassunto è nelle parole di Arne Slot, l’allenatore: “Il 2-4 con la Lazio nei gironi? Credo che sia improbabile che domani accada la stessa cosa. Cercheremo di avere il controllo della gara. La cosa certa è che abbiamo fiducia in noi stessi. In vantaggio dopo l’1-0 dell’andata? È sempre meglio iniziare avanti, ma basta vedere quanto sia stata equilibrata la gara di andata”.

Sull’avversario: “So che Dybala si è allenato, ma non con intensità. Poi qualche altro giocatore ha riposato all’andata, ma concordo nel dire che la Roma è una squadra con moltissima qualità anche in panchina. Quando si affronta una squadra con mezzi finanziari enormi e con giocatori forti che non sono partiti titolari all’andata capisci la forza dell’avversario. Hanno una rosa di grandi campioni, non possiamo pensare solo a Dybala e Abraham”.

Il Feyenoord non scenderà in campo per il pareggio: “Se dovessimo essere sotto pressione potremmo fare delle scelte per dare maggiore stabilità, ma chi mi conosce sa come la penso: il modo migliore di difendere è tenere la palla. Se la tieni tu non soffri. Bisognerà tenerli lontani dalla nostra porta, sono pericolosi anche sui calci piazzati. È un motivo in più per tenere palla e loro lontani dalla nostra area. La finale di Conference dell’anno scorso? L’abbiamo persa di misura, così come abbiamo vinto di misura l’andata. Sono state gare equilibrate”.