FIBA U20 European Challenger, i convocati dell’Italia

In vista del FIBA U20 European Challenger in programma dal 20 al 25 luglio 2021, il tecnico della selezione giovanile azzurra (nonché coach della Pallacanestro Varese) Adriano Vertemati ha diramato la lista dei 12 che difenderanno i colori della Nazionale nel Gruppo A di Brno.

Opposta a Spagna, Russia, Repubblica Ceca, Portogallo e Albania in un round robin che metterà in palio l’accesso alle semifinali, la compagine nostrana sarà rappresentata da alcuni dei migliori prospetti del nostro basket.

Questi dunque i convocati azzurri:

Arletti Gianmarco (2001, G, Delaware – NCAA)

Basso Beniamino (2001, A/C, Top Secret Ferrara)

Borra Francesco (2001, A/C, UC Davis – NCAA)

Casarin Davide (2003, G, Umana Reyer Venezia)

Del Chiaro Angelo (2001, C, Giorgio Tesi Group Pistoia)

Diouf Mouhamet Rassoul (2001, A, Unahotels Reggio Emilia)

Donadio Lorenzo (2001, P/G, American University – NCAA)

Grant Sasha Mattias (2002, A, Bayern Monaco – Germania)

Ladurner Maximilian (2001, C, Dolomiti Energia Trento)

Schina Matteo (2001, P, Old Wild West Udine)

Spagnolo Matteo (2003, P, Real Madrid – Spagna)

Virginio Nicolò (2003, G, Openjobmetis Varese)

OMNISPORT | 16-07-2021 23:53