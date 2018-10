FIFA 19, EA Sports non toglie il casco a Cech

Il casco di Petr Cech è da anni uno dei simboli più conosciuti tra gli appassionati di calcio inglese e internazionale. Il portiere dell’Arsenal è costretto a portarlo in seguito ad un infortunio al cranio occorsogli proprio durante una partita, nel lontano 2006. Da allora, l’accessorio protettivo è diventato una sorta di emblema, un vero e proprio tratto distintivo del giocatore ceco.

In FIFA 19 il casco di Cech è sempre al suo posto, anche quando non dovrebbe

L’estremo difensore dei Gunners lo indossa naturalmente anche nelle simulazioni calcistiche dove compare, FIFA 19 in testa. Tuttavia, non è passato inosservato un dettaglio: nel titolo di EA Sports, il buon Petr quel casco lo tiene addosso un po’ troppo. Oltre a metterlo in partita, infatti, in alcune sequenze di gioco si nota Cech con addosso l’elmetto anche fuori dal campo, in particolare quando è intento a negoziare con il suo procuratore.

Una svista davvero niente male, che è subito salita agli occhi del diretto interessato, che ha preferito ironizzare. Su Twitter, infatti, il portiere ha fatto scherzosamente riferimento all’errore commesso da EA Sports, scrivendo: “Ragazzi, è sbagliato…. Indosserei una cravatta!”.

It’s wrong guys … I’d wear a tie 👔😂😂 pic.twitter.com/0qGSK3TvHg — Petr Cech (@PetrCech) 27 settembre 2018

Ma d’altronde l’Arsenal è una squadra di PES, diretto concorrente e rivale storico di FIFA. Una collaborazione proficua quella tra il club londinese e lo sviluppatore del titolo giapponese, tanto è vero che nell’edizione 2019 i Gunners sono stati riprodotti fedelmente da Konami attraverso la tecnologia di scansione 3D. Sarà forse per questo che EA Sports avrà deciso di fare un piccolo “dispetto” a Cech lasciandogli il casco addosso?

HF4 | 09-10-2018 08:30