Fifa 19 e Pes 2019, volti dei calciatori: chi è più realistico?

Da quando sui nostri scaffali sono arrivati Pes 2019 e FIFA 19, rispettivamente il 30 agosto e il 28 settembre scorsi, il paragone tra i due titoli è stato inevitabile. C’è chi ha sempre comprato il gioco firmato Konami, chi invece preferisce giocare con quello pubblicato da EA Sports. Tra i diversi termini di confronto (dinamica di gioco, grafica, competizioni ufficiali, licenze…) quello che quasi tutti i player apprezzano è la veridicità del videogame, la fedeltà, cioè, con cui è stato riprodotto lo stadio, l’atmosfera, la giocabilità e, soprattutto, i calciatori.

Ecco allora che ci si è chiesti: chi, tra Pes 2019 e Fifa 19, è riuscito a riprodurre meglio i visi dei giocatori, rendendoli più vicini alla realtà? Più che una risposta, sembrerebbe arrivarci una conferma: da sempre, l’opinione pubblica, protenderebbe per Pro Evolution Soccer, ritenuto più attento a riprodurre i volti dei membri delle squadre. Questo ovviamente non penalizza troppo Fifa, al quale viene riconosciuta una maggiore fedeltà per quanto riguarda la giocabilità e le licenze, non poco insomma.

Un paragone messo in evidenza in un video condiviso su Instagram da Undergroundps4, che mostra appunto le differenze ‘grafiche’ tra diversi giocatori di Pes 2019 e Fifa 19.

Visualizza questo post su Instagram #fifa19 vs #pes19 player faces Un post condiviso da Undergroundps4 (@undergroundps4) in data: Ott 25, 2018 at 4:34 PDT

Sicuramente ci sarà qualcuno che non sarà d’accordo. E voi che cosa ne pensate?

HF4 | 05-11-2018 09:30